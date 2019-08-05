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Дида вернулся в «Милан» на тренерскую должность

Дида вернулся в «Милан» на тренерскую должность
Футбол / Италия 0

«Милан» на своём официальном сайте объявил о возвращении бывшего футболиста клуба Нелсона Диды.

Экс-голкипер в ближайшее время приступит в работе с командой россонери возрастной категории U17, где будет занимать должность тренера вратарей.

Дида начал карьеру в 1992 году в Бразилии. Там он защищал цвета «Витории» и «Крузейро», после чего в 1998 году отправился в «Лугано». Не проведя ни одного матча в Швейцарии, Нелсон спустя год вернулся на родину, подписав контракт с «Коринтиансом». Однако уже в 2000 году вратарь вновь перебрался в Европу, став игроком «Милана». В составе россонери Дида провёл значительную часть карьеры, за 10 лет завоевав ряд трофеев, среди которых две Лиги чемпионов и титул чемпиона Италии. После ухода из «Милана» футболист два года не выступал на профессиональном уровне, а в период с 2012 по 2016 год играл в бразильских клубах.

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