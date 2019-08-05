Определились возможные соперники «Спартака» по раунду плей-офф Лиги Европы

В штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария) проходит жеребьёвка раунда плей-офф квалификации Лиги Европы.



В ходе мероприятия были определены возможные соперники московского «Спартака». В случае выхода в раунд плей-офф российская команда сыграет с победителем пары «Брондбю» (Дания) — «Брага» (Португалия).



Первые матчи раунда плей-офф Лиги Европы пройдут 22 августа, ответные — 29-го.



Напомним, для прохода в следующую стадию отбора Лиги Европы «Спартаку» нужно победить «Тун» (Швейцария) в двухматчевом противостоянии 2-го квалификационного раунда. Первая встреча команд состоится 8 августа в Туне на стадионе «Арена Тун» и начнётся в 20:00 мск. Ответный матч запланирован на 15 августа и пройдёт в Москве на «Открытие Арене», начало – в 19:45 мск. С турнирной сеткой Лиги Европы можно ознакомиться на «Чемпионате».

Жеребьёвка раунда плей-офф Лиги Европы: итоги «Спартак» узнал потенциального соперника по раунду плей-офф Лиги Европы.