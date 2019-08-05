Нобоа перешёл в «Сочи»
«Сочи» на официальной странице клуба в «Твиттере» объявил о переходе полузащитника «Зенита» Кристиана Нобоа. Контракт 34-летнего эквадорского футболиста с сочинским клубом рассчитан на 2 года. Нобоа будет выступать в составе «Сочи» под 16-м игровым номером.
«Добро пожаловать в „Сочи“, Кристиан!» — говорится в сообщении пресс-службы «Сочи».
Нобоа выступал за петербургский «Зенит» с 2017 года. В минувшем сезоне эквадорский полузащитник из-за травмы колена принял участие лишь в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 1 результативную передачу. Сине-бело-голубые по итогам кампании завоевали чемпионский титул. Ранее Нобоа выступал в составе таких команд, как казанский «Рубин», «Динамо» и «Ростов».
«Зенит» и «Сочи» договорились о переходе Нобоа
- 5 августа 2019
-
21:10
-
21:06
-
21:02
-
20:56
-
20:47
-
20:47
-
20:35
-
20:14
-
20:03
-
20:00
-
19:45
-
19:42
-
19:22
-
19:02
-
18:55
-
18:54
-
18:47
-
18:41
-
18:40
-
18:24
-
18:15
-
18:12
-
18:05
-
17:57
-
17:46
-
17:31
-
17:29
-
17:20
-
17:19
-
17:10
-
17:00
-
16:49
-
16:48
-
16:38
-
16:25
Партнерский контент