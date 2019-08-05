Нобоа перешёл в «Сочи»

«Сочи» на официальной странице клуба в «Твиттере» объявил о переходе полузащитника «Зенита» Кристиана Нобоа. Контракт 34-летнего эквадорского футболиста с сочинским клубом рассчитан на 2 года. Нобоа будет выступать в составе «Сочи» под 16-м игровым номером.

«Добро пожаловать в „Сочи“, Кристиан!» — говорится в сообщении пресс-службы «Сочи».

Нобоа выступал за петербургский «Зенит» с 2017 года. В минувшем сезоне эквадорский полузащитник из-за травмы колена принял участие лишь в 11 матчах Российской Премьер-Лиги, в которых записал на свой счёт 1 результативную передачу. Сине-бело-голубые по итогам кампании завоевали чемпионский титул. Ранее Нобоа выступал в составе таких команд, как казанский «Рубин», «Динамо» и «Ростов».