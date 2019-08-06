Быстров: «Спартак» потратил € 20 млн на Тиля, а Ерёменко оказался не нужен

Бывший игрок «Спартака» Владимир Быстров прокомментировал переход в московский клуб голландского полузащитника Гуса Тиля.
«Еремёнко оказался не нужен «Спартаку», если бы они хотели, он бы остался в команде. Сейчас «Спартак» потратил на нового игрока € 20 млн. Вот скажите честно, вы знаете, кто такой Тиль? Игрок из Нидерландов? Ну это и я прочитал. Еремёнко уже был в команде, он был бесплатный, — сказал Быстров в передаче «8-16» на телеканале «Матч Премьер».
Тиль родился в Замбии в 1997 году, где в то время работал его отец. Хавбек обучался в академии «АЗ Алкмар» с 13 лет. В составе голландского клуба 21-летний Тиль принял участие в 96 матчах во всех турнирах, в которых стал автором 28 забитых мячей, а также отдал 12 результативных передач. 26 марта 2018 года футболист дебютировал за сборную Нидерландов в товарищеском матче со сборной Португалии (3:0).
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