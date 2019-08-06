Бородюк: «Краснодар» созрел для Лиги чемпионов

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк оценил шансы «Краснодара» в предстоящем матче с «Порту» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.
«Краснодар» в хорошем тонусе, а у «Порту» сезоне ещё не начался, и говорить об их форме очень сложно. Главный минус в том, что второй матч «Краснодар» играет в гостях. При своих болельщиках «Порту» всегда показывает силовой и комбинационный футбол, так что дома «Краснодару» надо забивать и постараться сыграть «на ноль».
Вообще, «Краснодар» созрел для ЛЧ. Наши клубы ничем не уступают европейским. С таким клубом, как «Порту», есть шанс, и нужно его использовать», — приводит слова Бородюка «Матч ТВ».
Первая игра между «Краснодаром» и «Порту» состоится в России в среду, 7 августа. Ответный матч пройдёт в Португалии во вторник, 13 августа.
«Порту» в прошлом сезоне проиграл «Ливерпулю» оба четвертьфинальных матча. «Краснодар» дошёл до 1/8 финала Лиги Европы, уступив «Валенсии», а в Лиге чемпионов команда дебютирует.
- 6 августа 2019
-
05:59
-
05:47
-
05:25
-
04:46
-
03:58
-
03:35
-
02:59
-
02:30
-
01:53
-
01:33
-
01:01
-
00:53
-
00:51
-
00:45
-
00:34
-
00:27
-
00:05
- 5 августа 2019
-
23:41
-
23:41
-
23:34
-
23:13
-
22:52
-
22:50
-
22:37
-
22:32
-
22:30
-
22:15
-
21:50
-
21:32
-
21:19
-
21:10
-
21:06
-
21:02
-
20:56
-
20:47