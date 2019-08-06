Бородюк: «Краснодар» созрел для Лиги чемпионов

Бывший тренер сборной России Александр Бородюк оценил шансы «Краснодара» в предстоящем матче с «Порту» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

«Краснодар» в хорошем тонусе, а у «Порту» сезоне ещё не начался, и говорить об их форме очень сложно. Главный минус в том, что второй матч «Краснодар» играет в гостях. При своих болельщиках «Порту» всегда показывает силовой и комбинационный футбол, так что дома «Краснодару» надо забивать и постараться сыграть «на ноль».

Вообще, «Краснодар» созрел для ЛЧ. Наши клубы ничем не уступают европейским. С таким клубом, как «Порту», есть шанс, и нужно его использовать», — приводит слова Бородюка «Матч ТВ».

Первая игра между «Краснодаром» и «Порту» состоится в России в среду, 7 августа. Ответный матч пройдёт в Португалии во вторник, 13 августа.

«Порту» в прошлом сезоне проиграл «Ливерпулю» оба четвертьфинальных матча. «Краснодар» дошёл до 1/8 финала Лиги Европы, уступив «Валенсии», а в Лиге чемпионов команда дебютирует.