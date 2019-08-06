Моуринью: мне 56 лет, я всё ещё ребёнок

Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал, что за время отдыха от футбола он много времени посвятил самоанализу.
«У меня нет никаких сожалений. Вы всегда можете подумать: «О, если бы я знал это, тогда смог бы это сделать», но я прекрасно провёл время. Мне 56 лет, я всё ещё ребёнок. Чарльз Дарвин научил меня, что самый лучший — тот, кто лучше всех приспосабливается к переменам. Изменения не всегда к лучшему, иногда перемены к худшему. Но важно понимать изменения и приспосабливаться к ним, и я действительно думаю об этом сейчас», — цитирует Sky Sports Моуринью.
Жозе был уволен с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» в середине декабря 2018 года. Ранее он возглавлял лондонский «Челси», мадридский «Реал», миланский «Интер», «Порту», «Униан Лейрию» и лиссабонскую «Бенфику».
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