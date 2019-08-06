Лукаку тренируется с «Андерлехтом» без разрешения «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, который поддерживает форму вместе с молодёжной командой «Андерлехта», не получал на это разрешения от своего клуба. Кроме того, бельгийский футболист рискует доставить манкунианцам проблемы тем, что тренируется сейчас в форме от компании Joma, в то время как «Манчестер Юнайтед» имеет многомиллионный контракт с adidas.
Фотография доступна в «твиттере» Squawka News.
«Для нас это прекрасная реклама. Если Лукаку тренируется в „Андерлехте“, то вполне логично, что он носит наш бренд. В договоре согласовано, что всё, что происходит в стенах „Андерлехта“, делается в одежде Joma. Даже Лионель Месси должен был бы это соблюдать», — цитирует Daily Mail Эрвина Палмерса, руководителя Joma Бельгия.
Ранее в СМИ сообщалось, что Лукаку близок к переходу в «Интер». Итальянский клуб готов заплатить за 26-летнего форварда € 75 млн плюс € 5 млн в виде бонусов.
В сезоне-2018/19 Лукаку забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2022 года и включает опцию продления на один сезон.
- 6 августа 2019
-
10:45
-
10:27
-
10:06
-
10:00
-
09:45
-
09:45
-
09:27
-
09:23
-
09:11
-
08:34
-
08:10
-
07:57
-
06:59
-
06:54
-
05:59
-
05:47
-
05:25
-
04:46
-
03:58
-
03:35
-
02:59
-
02:30
-
01:53
-
01:33
-
01:01
-
00:53
-
00:51
-
00:45
-
00:34
-
00:27
-
00:05
- 5 августа 2019
-
23:41
-
23:41
-
23:34
-
23:13