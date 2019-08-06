Лукаку тренируется с «Андерлехтом» без разрешения «Манчестер Юнайтед»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Ромелу Лукаку, который поддерживает форму вместе с молодёжной командой «Андерлехта», не получал на это разрешения от своего клуба. Кроме того, бельгийский футболист рискует доставить манкунианцам проблемы тем, что тренируется сейчас в форме от компании Joma, в то время как «Манчестер Юнайтед» имеет многомиллионный контракт с adidas.

Фотография доступна в «твиттере» Squawka News.

«Для нас это прекрасная реклама. Если Лукаку тренируется в „Андерлехте“, то вполне логично, что он носит наш бренд. В договоре согласовано, что всё, что происходит в стенах „Андерлехта“, делается в одежде Joma. Даже Лионель Месси должен был бы это соблюдать», — цитирует Daily Mail Эрвина Палмерса, руководителя Joma Бельгия.

Ранее в СМИ сообщалось, что Лукаку близок к переходу в «Интер». Итальянский клуб готов заплатить за 26-летнего форварда € 75 млн плюс € 5 млн в виде бонусов.



В сезоне-2018/19 Лукаку забил 15 мячей и отдал 4 результативные передачи в 45 матчах за «МЮ» во всех турнирах. Соглашение нападающего с клубом рассчитано до 30 июня 2022 года и включает опцию продления на один сезон.