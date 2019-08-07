Клуб Бекхэма подписал третьего футболиста в своей истории

«Интер Майами», принадлежащий группе инвесторов во главе с бывшим полузащитником сборной Англии Дэвидом Бекхэмом, подписал контракт с 19-летним венесуэльским защитником Кристианом Макуном, сообщает пресс-служба клуба.

Макун в прошлом сезоне числился в составе молодёжной команды «Ювентуса», за которую выступал на правах аренды, однако ни в одном матче Серии С участия не принял. В 2018 году он играл в составе венесуэльской «Заморы», в которой и начинал свою профессиональную карьеру. На счету футболиста за сезон-2018 15 встреч во всех турнирах, в которых результативными действиями он не отметился.



Макун стал лишь третьим футболистом в истории «Интер Майами» — ранее клуб объявил о подписании аргентинцев Матиаса Пеллегрини и Хулиана Карранса.