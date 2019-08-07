Аналитик: в Португалии народ плохо представляет «Краснодар»

Португальский аналитик и автор книг Жил Нуньеш рассказал, что на его родине знают о «Краснодаре», который сегодня, 7 августа, проведёт дома первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту».
«Знаем, что в этой команде есть Крицюк, который успешно выступал в «Браге». Правда, сейчас он не основной голкипер. Наслышаны о де Вильене и Вандерсоне, хотя в целом в Португалии плохо знают РПЛ. Было время, когда говорили о «Зените» из-за Бруну Алвеша, Халка и Данни, но «Краснодар» народ плохо представляет.
Будет ли стадион «Порту» заполнен? Уверен, что да. Первый матч сезона на «Драгау» вызывает большой интерес. «Порту» только что играл в 1/4 финала Лиги чемпионов. Считается, что теперь выход в групповой этап – что-то естественное и обязательное», — рассказал Нуньеш «Чемпионату».
- 7 августа 2019
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