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«Малага» решила расторгнуть контракт с украинским форвардом

«Малага» решила расторгнуть контракт с украинским форвардом
Футбол / Испания 0

«Малага» объявила о расторжении контракта с нападающим Евгением Селезнёвым. Соглашение прекращает действие по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт испанской команды.

Украинский футболист перешёл в «Малагу» в январе нынешнего года, однако завоевать место в основе состава не сумел. Селезнёв провёл 12 матчей в Сегунде, в которых не отметился результативными действиями.

До этого форвард играл в составе «Акхисар Беледиеспор», за который провёл 11 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.

Ранее Селезнёв выступал также за «Шахтёр», киевский «Арсенал», «Днепр», «Кубань» и «Карабюкспор». Чемпион Украины, обладатель Кубка Украины и Кубка УЕФА, финалист Лиги Европы.

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