«Малага» решила расторгнуть контракт с украинским форвардом

«Малага» объявила о расторжении контракта с нападающим Евгением Селезнёвым. Соглашение прекращает действие по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт испанской команды.



Украинский футболист перешёл в «Малагу» в январе нынешнего года, однако завоевать место в основе состава не сумел. Селезнёв провёл 12 матчей в Сегунде, в которых не отметился результативными действиями.

До этого форвард играл в составе «Акхисар Беледиеспор», за который провёл 11 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.



Ранее Селезнёв выступал также за «Шахтёр», киевский «Арсенал», «Днепр», «Кубань» и «Карабюкспор». Чемпион Украины, обладатель Кубка Украины и Кубка УЕФА, финалист Лиги Европы.