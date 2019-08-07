«Малага» решила расторгнуть контракт с украинским форвардом
«Малага» объявила о расторжении контракта с нападающим Евгением Селезнёвым. Соглашение прекращает действие по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт испанской команды.
Украинский футболист перешёл в «Малагу» в январе нынешнего года, однако завоевать место в основе состава не сумел. Селезнёв провёл 12 матчей в Сегунде, в которых не отметился результативными действиями.
До этого форвард играл в составе «Акхисар Беледиеспор», за который провёл 11 матчей, забил четыре гола и сделал четыре результативные передачи.
Ранее Селезнёв выступал также за «Шахтёр», киевский «Арсенал», «Днепр», «Кубань» и «Карабюкспор». Чемпион Украины, обладатель Кубка Украины и Кубка УЕФА, финалист Лиги Европы.
Селезнёв покинет «Малагу», клуб недоволен самоотдачей украинца
- 7 августа 2019
-
17:10
-
17:07
-
16:54
-
16:51
-
16:40
-
16:25
-
16:14
-
16:11
-
16:05
-
15:59
-
15:44
-
15:35
-
15:23
-
15:19
-
15:04
-
14:59
-
14:43
-
14:27
-
14:23
-
14:19
-
14:06
-
13:54
-
13:47
-
13:32
-
13:22
-
13:16
-
13:04
-
13:00
-
12:45
-
12:36
-
12:26
-
12:21
-
12:16
-
11:55
-
11:52
Партнерский контент