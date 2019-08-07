Кейру: Новосельцев сам будет объясняться, откуда у него большие суммы на счетах

Катерина Кейру, жена защитника «Сочи» Ивана Новосельцева, высказалась о позиции своего мужа по судебному разбирательству о разделе совместно нажитого имущества и выплате алиментов.

«Были требования со стороны защиты Ивана. Я их выполнила, со своей стороны. А Ваня посчитал, что свои условия он выполнять не будет. Непонятно, что они там делают. Это в очередной раз некрасиво и низко. Те деньги, которые я потратила на предоставление суду информации, я могла потратить на ребёнка. Но это был запрос с их стороны, который они не выполнили. Ваня мог найти пару минут и немного денег, чтобы провести то, что запросила его сторона.

Я хотела всё урегулировать вне суда, чтобы он вышел на связь и мы поговорили. Всё изначально должно было быть по-другому. Я никогда в жизни не думала, что меня коснётся такая ситуация. Не понимала, как люди могут вместе жить, а потом делать такие вещи. Что движет людьми в таком случае? Моей семье это чуждо. Видимо, семье Ивана и ему самому это нормально. Видимо, так его воспитали.

Человек должен нести ответственность за свои поступки. И Иван тоже. Для этого у меня есть адвокаты и решение суда. Я буду отстаивать свои права. Откуда у Ивана большие суммы на счетах? Я не знаю. Мы провели экспертизу. Что и как — будет давать объяснения сам Иван», — передаёт слова Кейру корреспондент «Чемпионата» Карина Фалько.