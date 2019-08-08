Боласье не хочет переходить в ЦСКА из-за слухов о расизме в отношении Малкома

Нападающий «Эвертона» Янник Боласье в своём «твиттере» прокомментировал слухи о переходе в ЦСКА, отвергнув возможность переезда в Россию.
Ранее издание The Sun предположило, что баннер со словами «Спасибо руководству за верность традициям», вывешенный фанатами на игре 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1), имел саркастический подтекст по отношению к трансферу Малкома в «Зенит».
С января 2019 года Боласье выступает на правах аренды за «Андерлехт». В минувшем сезоне 30-летний нападающий принял участие в 16 матчах чемпионата Бельгии, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Также Боласье выступал за такие команды, как «Бристоль Сити», «Кристал Пэлас», «Астон Виллу» и другие клубы.
Боласье является игроком национальной команды ДР Конго с 2013 года. В 2015 году нападающий вместе со сборной завоевал бронзовые медали Кубка африканских наций, проходившего в Экваториальной Гвинее.
- 8 августа 2019
-
01:59
-
01:36
-
01:25
-
00:39
-
00:38
-
00:22
- 7 августа 2019
-
23:55
-
23:55
-
23:49
-
23:34
-
23:28
-
23:21
-
23:21
-
23:14
-
23:09
-
22:44
-
22:43
-
22:35
-
22:31
-
22:22
-
22:21
-
21:53
-
21:53
-
21:41
-
21:35
-
21:09
-
20:58
-
20:47
-
20:39
-
20:14
-
20:00
-
19:58
-
19:50
-
19:26
-
19:16