Боласье не хочет переходить в ЦСКА из-за слухов о расизме в отношении Малкома

Нападающий «Эвертона» Янник Боласье в своём «твиттере» прокомментировал слухи о переходе в ЦСКА, отвергнув возможность переезда в Россию.

Ранее издание The Sun предположило, что баннер со словами «Спасибо руководству за верность традициям», вывешенный фанатами на игре 4-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1), имел саркастический подтекст по отношению к трансферу Малкома в «Зенит».

С января 2019 года Боласье выступает на правах аренды за «Андерлехт». В минувшем сезоне 30-летний нападающий принял участие в 16 матчах чемпионата Бельгии, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Также Боласье выступал за такие команды, как «Бристоль Сити», «Кристал Пэлас», «Астон Виллу» и другие клубы.



Боласье является игроком национальной команды ДР Конго с 2013 года. В 2015 году нападающий вместе со сборной завоевал бронзовые медали Кубка африканских наций, проходившего в Экваториальной Гвинее.