«Спортинг» в третий раз отказал «Тоттенхэму» в трансфере Бруну Фернандеша

«Тоттенхэм Хотспур» улучшил предложение по полузащитнику лиссабонского «Спортинга» Бруну Фернандешу, сообщает Daily Mail. По информации источника, лондонский клуб отправил уже третье предложение о трансфере хавбека, на этот раз в размере 55 млн евро и 10 млн бонусами. Однако, в португальском клубе снова ответили отказом. До этого лондонцы предлагали лиссабонцам за Фернандеша 45 млн и 55+10 млн.
Ранее сообщалось, что «Спортинг» не хочет расставаться с Бруну менее чем за 70 млн без учёта бонусов.
Помимо «Тоттенхэма», на Фернандеша претендуют «Реал» и «Манчестер Юнайтед».
В сезоне-2018/19 Фернандеш забил 32 гола и отдал 18 голевых передач. При этом он провёл в составе «Спортинга» 52 матча — 33 в чемпионате, 11 в Кубке и 8 в еврокубках. Его контракт со «Спортингом» действителен до лета 2023 года. Напомним, что на международной арене «Спортинг» стартовал с группового этапа Лиги Европы, занял там второе место и в 1/16 финала проиграл «Вильярреалу».
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