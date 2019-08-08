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Экс-помощник Карреры: я на стороне Кононова, не могу желать «Спартаку» поражения

Экс-помощник Карреры: я на стороне Кононова, не могу желать «Спартаку» поражения
Футбол / РПЛ 0

Атилла Мальфатти, бывший помощник экс-главного тренера «Спартака» Массимо Карреры, поделился мыслями о возможном увольнении нынешнего наставника красно-белых Олега Кононова.

«Так, а кто придёт вместо него? Я могу понять болельщиков, так как, на мой взгляд, Массимо был лучшим тренером «Спартака» за последние 16 лет. Он показал качество и уровень. С ним команда играла отлично, завоевала два трофея, наконец-то став чемпионом. Массимо проделал фантастическую работу. И нормально, что болельщики всё ещё помнят его. Но также важно поддерживать «Спартак» — нынешнюю команду и нынешнего тренера. Я не знаю Кононова ни с личной, ни с профессиональной точки зрения, но уверен, что каждый день он вместе со своим штабом работает над тем, чтобы «Спартак» играл лучше.

Как фанат «Спартака» я надеюсь, что команда выиграет каждый следующий матч. Не могу желать «Спартаку» поражения. Считаю, что когда все будут вместе — болельщики, клуб, тренеры, игроки — «Спартак» станет сильнее и сможет рассчитывать на новые успехи.

Я не могу предсказывать будущее и не знаю, что ждёт Кононова, поэтому как тренер встану на сторону коллеги. Меня, его да и любого тренера могут уволить в любой момент. Повторюсь, что считаю Карреру идеальным тренером для «Спартака», но Кононову я желаю всего самого лучшего», — цитирует Мальфатти Sport24.

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