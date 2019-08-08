«Пюник» Тарханова уступил «Вулверхэмптону» в 1-м матче квалификации Лиги Европы

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы армянский «Пюник», который возглавляет российский специалист Александр Тарханов, с разгромным счётом проиграл «Вулверхэмптону». Игра проходила на Республиканском стадионе имени Вазгена Саркисяна в Ереване. Итоговый счёт встречи — 0:4.

Счёт на 29-й минуте открыл защитник гостей Мэтт Доэрти. На 42-й минуте форвард английской команды Рауль Хименес забил второй мяч в игре. На 46-й минуте он же увеличил счёт — 3:0. Точку в матче поставил хавбек «Вулверхэмптона» Рубен Невеш. На 90+1-й минуте он реализовал 11-метровый удар.

Ответный матч команды проведут через неделю — 15 августа. В следующем раунде турнира победитель этой пары сыграет с «Торино» или «Шахтёром» (Солигорск).