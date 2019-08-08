Кононов: Шюррле недавно приехал и не так готов, как бы нам хотелось

Главный тренер «Спартака» Олег Кононов прокомментировал победу над «Туном» (3:2) в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
«Всех — с победой. Она была непростой. По счёту это видно. Предполагали, что команда «Тун» будет играть именно в такой футбол, что мы видели в концовке, когда было много атак с фланга. В первом тайме нам удалось это нейтрализовать и забить важные голы. Во втором тайме мы пропустили, но всё же боролись до конца и добились победы. Всё решится во втором матче.
Андрес Шюррле недавно приехал и не так готов, как бы нам хотелось. Плюс он давно не играл на синтетике, нам хотелось сохранить его. Поэтому замена на 60-й минуте была запланированной. Что касается пенальти, у нас есть исполнитель – Георгий Джикия, но, видимо, он решил дать возможность Шюрлле пробить.
Команда строится, входят новые игроки, появятся ещё два игрока в чемпионате России. Что касается игры, то, конечно, нам бы хотелось прогрессировать в дальнейшем.
Что случилось в начале второго тайма? Первое – хорошая игра хозяев в эти минуты. Они были очень настойчивы – прессинговали и действовали хорошо, потому что швейцарский футбол очень силён и его нельзя недооценивать. Нам удавалось в первом тайме сдерживать атаки", — передаёт слова Кононова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
- 8 августа 2019
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