По итогам матчей недели в Лиге чемпионов и Лиге Европы Португалия сократила отставание от России в таблице коэффициентов УЕФА.

Все три португальских клуба на этой неделе выиграли матчи в еврокубках. «Порту» в первой игре 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов обыграл «Краснодар». «Брага» и «Витория Гимарайнш» в первых матчах 3-го квалификационного раунда Лиги Европы обыграли соответственно «Брондбю» (4:2) и «Вентспилс» (3:0). Очковый багаж России за это время пополнил только «Спартак», обыгравший в квалификации ЛЕ «Тун» (3:2).

Таким образом, Португалии удалось сократить отставание от России, которая занимает 6-е место в таблице коэффициентов УЕФА, на 0,2 балла. На сегодняшний день суммарный коэффициент России составляет 42,383 балла. Португалия набрала 40,949.