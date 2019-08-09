Каборе: надеюсь, «Динамо» покажет хороший результат в матче с «Зенитом»

Полузащитник московского «Динамо» Шарль Каборе поделился ожиданиями от матча 5-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом».

«Мы обязательно должны показать хороший результат в матче с «Зенитом». Вслед за игрой со «Спартаком» нас ждет ещё одна важнейшая встреча. «Зенит» — очень сильная команда, действующий чемпион страны, и этим многое сказано. У них серьёзный подбор футболистов. У нас же новый коллектив, игрокам ещё предстоит познакомиться друг с другом. Тем не менее, надеюсь, мы покажем хороший результат», — приводят слова Каборе «Известия».

Матч «Динамо» – «Зенит» состоится в субботу, 10 августа, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

После четырёх туров «Динамо», набрав пять очков, занимает 10-е место в турнирной таблице РПЛ.