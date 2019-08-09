«Спартак» может на следующей неделе купить полузащитника «Страсбурга»

Московский «Спартак» намерен усилить состав ещё одним футболистом и на этот раз обратил свой взор на французскую Лигу 1.
Как сообщает Sport24, столичную команду может пополнить 21-летний полузащитник «Страсбурга» Ибраима Сиссоко. Трансфер может быть оформлен уже на следующей неделе. Подробности потенциальной сделки не уточняются.
Ранее комментатор Нобель Арустамян сообщил, что красно-белые ведут активные переговоры с игроком топового уровня из чемпионата Франции.
Сиссоко начал профессиональную карьеру в 2016 году в составе «Бреста», а летом прошлого года перебрался в «Страсбург». С 2015 года хавбек вызывается в сборные Франции различных возрастных категорий. В настоящий момент Ибраима выступает за национальную команду U21.
В минувшем сезоне Сиссоко принял участие в 32 матчах Лиги 1, в которых записал на свой счёт 3 гола и 2 результативные передачи, а также получил 9 жёлтых карточек.
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