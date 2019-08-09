Слуцкий завёл аккаунт в «Инстаграме»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий сообщил, что завёл аккаунт в «Инстаграме».

«Дорогие друзья, приветствую вас в моём официальном инстаграм-аккаунте», — написал Слуцкий.

48-летний Слуцкий тренирует «Витесс» с 2018 года. В минувшем сезоне «Витесс» финишировал на пятом месте в Эредивизии, а затем проиграл в финале плей-офф за путёвку в Лигу Европы.

В 1-м туре нынешнего сезона клуб из Арнема на своём поле сыграл вничью с действующим чемпионом — «Аяксом» (2:2). Во 2-м туре «Витесс» на выезде встретится с «Виллем II». Матч состоится 10 августа.

Ранее Слуцкий возглавлял «Уралан», «Москву», «Крылья Советов», ЦСКА, сборную России и «Халл Сити». С ЦСКА тренер трижды становился победителем Российской Премьер-Лиги.