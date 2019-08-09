«Ливерпуль» — «Норвич Сити»: Пукки сократил отставание гостей

Нападающий «Норвич Сити» Теэму Пукки отыграл один мяч в выездной встрече 1-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем». 29-летний финский футболист отличился на 64-й минуте после передачи полузащитника Эмилиано Буэндии. Счёт стал 4:1 — ведут мерсисайдцы.
Матч «Ливерпуль» — «Норвич Сити» в эти минуты проходит в Ливерпуле на стадионе «Энфилд». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Напомним, «Ливерпуль» завершил минувший сезон на втором месте в турнирной таблице Премьер-лиги, «Норвич» стал победителем Чемпионшипа.
Во 2-м туре чемпионата Англии «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Саутгемптоном», а «Норвич Сити» дома примет «Ньюкасл Юнайтед». Обе встречи состоятся 17 августа.
Следить за положением команд АПЛ в турнирной таблице можно на «Чемпионате». Календарь матчей английского первенства доступен здесь.
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