Перишич назвал условие, при котором согласится перейти в «Баварию»
Полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич раздумывает над переходом в «Баварию», сообщает Sky Sports.
По информации источника, 30-летний хорватский футболист готов перейти в мюнхенский клуб на правах аренды только в том случае, если «Бавария» гарантирует выкуп прав на игрока по окончании сезона.
Ранее сообщалось, что «Бавария» согласовала арену Перишича с «Интером». Немецкий клуб планирует арендовать хорватского полузащитника с правом последующего выкупа за € 30 млн.
Перишич выступает за «Интер» с 2015 года. В минувшем сезоне 30-летний хавбек принял участие в 34 матчах итальянского национального чемпионата (30 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей, а также отдал три результативные передачи.
«Бавария» может арендовать Перишича с правом выкупа
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