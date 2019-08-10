Перишич назвал условие, при котором согласится перейти в «Баварию»

Полузащитник миланского «Интера» Иван Перишич раздумывает над переходом в «Баварию», сообщает Sky Sports.



По информации источника, 30-летний хорватский футболист готов перейти в мюнхенский клуб на правах аренды только в том случае, если «Бавария» гарантирует выкуп прав на игрока по окончании сезона.



Ранее сообщалось, что «Бавария» согласовала арену Перишича с «Интером». Немецкий клуб планирует арендовать хорватского полузащитника с правом последующего выкупа за € 30 млн.



Перишич выступает за «Интер» с 2015 года. В минувшем сезоне 30-летний хавбек принял участие в 34 матчах итальянского национального чемпионата (30 — в основном составе), в которых стал автором восьми забитых мячей, а также отдал три результативные передачи.

«Бавария» может арендовать Перишича с правом выкупа