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«Шахтёр» обыграл киевское «Динамо» в чемпионате Украины

«Шахтёр» обыграл киевское «Динамо» в чемпионате Украины
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 3-го тура украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» принимало донецкий «Шахтёр». Встреча прошла в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Шахтёра» Жуниор Мораес на 21-й минуте после передачи полузащитника Манора Соломона. До свистка на перерыв форвард «Динамо» Жерсон Родригес сравнял счёт. Победу «горнякам» принёс полузащитник Марлос на 64-й минуте.

«Шахтёр», набрав 9 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины, «Динамо» (6) занимает второе место.

В 4-м туре УПЛ «Шахтёр» на выезде сыграет со «Львовом» 18 августа. Гостевой матч «Динамо» с «Мариуполем» был перенесён на 25 сентября из-за ответной встречи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Брюгге», которая состоится 13 августа в Киеве (0:1 — первый матч).

Украина - Премьер-лига. Премьер-лига. 3-й тур
10 августа 2019, суббота. 17:00 МСК
Динамо К
Киев
1 : 2
Шахтёр Д
Донецк
0:1 – Мораес – 21, 1:1 – Родригес – 39, 1:2 – Марлос – 64
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