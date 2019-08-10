«Шахтёр» обыграл киевское «Динамо» в чемпионате Украины

В матче 3-го тура украинской Премьер-лиги киевское «Динамо» принимало донецкий «Шахтёр». Встреча прошла в Киеве на стадионе «НСК Олимпийский» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал нападающий «Шахтёра» Жуниор Мораес на 21-й минуте после передачи полузащитника Манора Соломона. До свистка на перерыв форвард «Динамо» Жерсон Родригес сравнял счёт. Победу «горнякам» принёс полузащитник Марлос на 64-й минуте.

«Шахтёр», набрав 9 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Украины, «Динамо» (6) занимает второе место.

В 4-м туре УПЛ «Шахтёр» на выезде сыграет со «Львовом» 18 августа. Гостевой матч «Динамо» с «Мариуполем» был перенесён на 25 сентября из-за ответной встречи 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Брюгге», которая состоится 13 августа в Киеве (0:1 — первый матч).