Шарп забил первый гол в АПЛ в 33 года. Обзор матча «Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед»

«Борнмут» сыграл вничью в матче 1-го тура английской Премьер-лиги с «Шеффилд Юнайтед». Встреча состоялась на стадионе «Виталити — Дин Корт » в Борнмуте и завершилась со счётом 1:1.
Хозяева открыли счёт в середине второго тайма — на 62-й минуте отличился Крис Мепэм. Голевая передача в активе Гарри Уилсона, арендованного «Борнмутом» у «Ливерпуля». Удержать победу хозяева не сумели — за 2 минуты до конца основного времени матча счёт сравнял нападающий «Шеффилд Юнайтед» Билли Шарп. Для 33-летнего форварда и звезды низших дивизионов Англии, вышедшего на замену на 82-й минуте, это первый в карьере мяч в английской Премьер-лиге.
В 1-м туре Премьер-лиги запланированы ещё три матча: «Лестер Сити» – «Вулверхэмптон», «Ньюкасл Юнайтед» – «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» – «Челси». Все они состоятся сегодня, 11 августа. С расписанием соревнования можно ознакомиться на «Чемпионате».
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