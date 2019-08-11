Воспитанник «Спартака» Фольмер продолжит карьеру в «Уфе»

Как стало известно «Чемпионату», воспитанник «Спартака» Кирилл Фольмер продолжит карьеру в «Уфе». Сегодня, 11 августа, 19-летний полузащитник был замечен в аэропорту в Москве вместе с игроками башкирского клуба. Вместе с ними он отправился в Уфу.

Фольмер был замечен в аэропорту с игроками «Уфы»

Фольмер выступает за «Спартак-2». В текущем сезоне на клубном уровне он принял участие в 3 матчах. В общей сложности на поле он провёл 74 минуты игрового времени. За это время он отметился одним полученным предупреждением. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 150 тыс.

После пяти туров «Уфа» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды Игоря Черевченко 4 очка. В следующем туре «Уфа» на своём поле сыграет с «Ростовом». Игра состоится 18 августа.