Воспитанник «Спартака» Фольмер продолжит карьеру в «Уфе»

Как стало известно «Чемпионату», воспитанник «Спартака» Кирилл Фольмер продолжит карьеру в «Уфе». Сегодня, 11 августа, 19-летний полузащитник был замечен в аэропорту в Москве вместе с игроками башкирского клуба. Вместе с ними он отправился в Уфу.
Фольмер выступает за «Спартак-2». В текущем сезоне на клубном уровне он принял участие в 3 матчах. В общей сложности на поле он провёл 74 минуты игрового времени. За это время он отметился одним полученным предупреждением. Рыночная трансферная стоимость игрока на сегодняшний день составляет € 150 тыс.
После пяти туров «Уфа» занимает 13-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В активе команды Игоря Черевченко 4 очка. В следующем туре «Уфа» на своём поле сыграет с «Ростовом». Игра состоится 18 августа.
- 11 августа 2019
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