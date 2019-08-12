Капитан «Порту» может не сыграть с «Краснодаром»

Капитан «Порту» Данилу Перейра рискует пропустить ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара». Как сообщает Record, у хавбека мышечная травма, которая не позволила ему сыграть в последнем матче чемпионата Португалии. Данилу не принимает участие в тренировках «Порту».



Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» состоится во вторник, 13 августа, на стадионе «Драгау» в Порту. Начало — в 22:00 по московскому времени. Первая встреча завершилась победой португальской команды со счётом 1:0.

Главным судьёй ответного матча назначен Марко Гуида из Италии. Его ассистентами станут Чиро Карбоне и Даниеле Биндони, резервный рефери — Фабио Мареска.