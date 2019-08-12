Капитан «Порту» может не сыграть с «Краснодаром»
Капитан «Порту» Данилу Перейра рискует пропустить ответный матч 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов против «Краснодара». Как сообщает Record, у хавбека мышечная травма, которая не позволила ему сыграть в последнем матче чемпионата Португалии. Данилу не принимает участие в тренировках «Порту».
Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар» состоится во вторник, 13 августа, на стадионе «Драгау» в Порту. Начало — в 22:00 по московскому времени. Первая встреча завершилась победой португальской команды со счётом 1:0.
Главным судьёй ответного матча назначен Марко Гуида из Италии. Его ассистентами станут Чиро Карбоне и Даниеле Биндони, резервный рефери — Фабио Мареска.
УЕФА назначил судей на матч квалификации Лиги чемпионов «Порту» — «Краснодар»
- 12 августа 2019
-
11:08
-
11:06
-
10:46
-
10:40
-
10:26
-
10:24
-
10:07
-
09:47
-
09:39
-
09:26
-
09:13
-
09:09
-
09:00
-
08:51
-
08:30
-
07:50
-
07:39
-
06:40
-
06:24
-
05:59
-
05:37
-
05:23
-
04:46
-
04:28
-
03:44
-
03:11
-
02:50
-
02:27
-
02:07
-
01:37
-
01:31
-
01:19
-
00:56
-
00:53
-
00:48
Партнерский контент