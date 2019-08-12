«Барселона» приостановила переговоры с «ПСЖ» по трансферу Неймара
«Барселона» приняла решение приостановить переговоры с «ПСЖ» по трансферу форварда Неймара, сообщает Sport.es. Несмотря на то что французский клуб готов отпустить бразильца в другой клуб этим летом, руководство каталонского клуба недовольно жёсткой манерой ведения переговоров со стороны «ПСЖ».
Испанский клуб не собирается включать в сделку защитника Нелсона Семеду, так как «ПСЖ» невысоко оценил стоимость португальского игрока. Ранее главный тренер парижского клуба Томас Тухель подтвердил, что «ПСЖ» вёл переговоры об уходе Неймара из клуба.
В минувшем сезоне нападающий забил 23 мяча и отдал 13 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне. Контракт форварда с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2022 года.
Тухель: переговоры между «ПСЖ», Неймаром и другим клубом ведутся
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