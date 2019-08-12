Хохлов, Каряка, Сычёв, Никифоров и Кириченко подают иск к МВД вслед за Алдониным

Александр Бурчук, юрист бывшего полузащитника сборной России Евгения Алдонина, поделился подробностями иска к МВД, а также рассказал об участии в нём других экс-футболистов.



«Законом предусмотрена компенсация за вред, причинённый сотрудниками правоохранительных органов, в том числе и в результате бездействия этих сотрудников. Срок по уголовному делу по факту хищения денег Алдонина, Никифорова, Хохлова и других футболистов уже больше пяти лет. В результате нашей работы было обнаружено имущество у обвиняемых на сумму больше 1,5 млрд рублей. Председателя правления банка нашли, вину других соучастников дела доказали, а их имущество должно было быть арестовано. Сами фигуранты дела должны были предстать перед судом. Тогда ущерб был бы возмещён. У нас общий ущерб 356 млн, а имущество, которое я обнаружил, – 1,7 млрд рублей. Следствие арестовало только две квартиры из шести, здание банка до сих пор не под арестом. Его пытались арестовать, но неправильно оформили документы, справку не доложили. А повторно следствие просто забыло обратиться в суд.



Следствие «проволокитило» все эти пять лет, все сроки нарушило, а имущество растрачено. Обвиняемые уже находятся в Грузии, их нам, естественно, не выдают. Мы потеряли возможность на возмещение ущерба, поэтому теперь просим суд взыскать деньги с МВД. Суд уже признал волокиту незаконной.



Все дела мы объединили в одно, мы подадим коллективный иск о взыскании этой суммы с МДВ от Никифорова, Хохлова, Каряки, Кириченко и Сычёва. Примечательно, что часть вторая этой статьи предусматривает следующий момент: после того как деньги будут взысканы с МВД, а я в этом уверен, МВД имеет право на иск непосредственно к виновникам – следователям и их руководителям. Интересно, как они будут её выплачивать. Судя по сообщениям в СМИ, у начальника отдела средства есть – вышло несколько статей, что там имеется имущество на € 12 млн. Думаю, наш ущерб это покроет.



С точки зрения закона у нас есть все шансы на взыскание. Но если будет использован административный ресурс – условно, руководство ГУВД договорится с руководством суда, то от нас уже ничего зависеть не будет. Я надеюсь на справедливое решение, но мы живём не в Великобритании или США, правосудие бывает разным», — сказал Бурчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Алдонин требует от МВД выплаты в размере 47,3 млн рублей