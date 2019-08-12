«Наполи» согласовал трансфер Лосано за € 42 млн
«Наполи» договорился о переходе мексиканского нападающего ПСВ Ирвина Лосано, утверждает La Gazzetta dello Sport.
По данным источника, клубы согласовали сумму трансфера в размере € 42 млн. Также «Наполи» договорился с футболистом по условиям личного контракта. За пять лет Лосано заработает в Неаполе € 43 млн. Комиссионные агенту игрока Мино Райоле составят € 5 млн. Для завершения сделки форварду осталось пройти медицинское обследование.
Лосано перешёл в ПСВ летом 2017 года из «Пачуки». Сумма трансфера составила € 8 млн. В минувшем сезоне 24-летний мексиканец принял участие в 30 матчах голландского национального чемпионата (все — в основе), стал автором 17 забитых мячей (четыре — с пенальти) и отдал 11 результативных передач.
«Наполи» может приобрести нападающего «Порту» Марегу за € 30-40 млн
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