Зидан: Хамес и Бэйл важны для «Реала»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отметил, что полузащитник Хамес Родригес и нападающий Гарет Бэйл являются важными членами команды. Ранее сообщалось, что оба футболиста могут покинуть стан «сливочных» в текущее трансферное окно.



«Хамес и Бэйл являются игроками „Реала“. Они оба — важные члены нашей команды. Мы рассчитываем на всех игроков, которые есть у „Реала“ на данный момент. Всё может произойти до 31 августа, но сейчас они выступают за „Реал“. Моя работа как тренера — задействовать всех футболистов, тренирующихся с нами», — приводит слова Зидана Football Espana.



Последние два сезона 27-летний Родригес провёл в «Баварии» на правах аренды. Мюнхенский клуб мог выкупить хавбека, но решил этого не делать. Гарет выступает за «Реал» с 2013 года. В минувшем сезоне футболист на клубном уровне забил 14 мячей и отдал 7 результативных передач в 42 матчах во всех турнирах.

Агент: Зидан не любит Бэйла. Между ними нет никаких отношений и никогда не было