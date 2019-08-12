«Ростов» — «Крылья Советов»: прямой эфир матча начнётся 12 августа в 20:00

Сегодня, 12 августа, на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону состоится матч 5-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20 «Ростова» с «Крыльями Советов». Начало — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию встречи.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Ростов» — «Крылья Советов» на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым из Санкт-Петербурга. В роли его ассистентов выступят Андрей Болотенков (Москва) и Валентин Мурашов (Москва). Резервный арбитр — Алексей Матюнин (Москва).



С полным расписанием нынешнего сезона Премьер-Лиги можно ознакомиться на «Чемпионате».

«Ростов» — «Крылья Советов»: онлайн-трансляция матча начнётся 12 августа в 20:00