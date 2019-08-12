«Бетис» сделал запрос по трансферу Мариано Диаса
Севильский «Бетис» проявляет интерес к нападающему мадридского «Реала» Мариано Диасу, утверждает Marca.
По данным источника, «Бетис» сделал запрос по трансферу футболиста. Проблемой может стать зарплата форварда, который получает в «Королевском клубе" € 5 млн в год. Главный тренер „Реала“ Зинедин Зидан не рассчитывает на Диаса и готов с ним расстаться.
Форвард перешёл в юношескую команду мадридского «Реала» в 2011 году. 26 октября 2016 года Диас забил первый гол за мадридский клуб в дебютном официальном матче. 30 июня 2017-го Мариано перешёл в «Лион» за € 8 млн. 29 августа 2018 года вернулся в «Реал» за € 21,5 млн. В 22 играх минувшего сезона забил четыре мяча. Контракт футболиста с «Реалом» действует до лета 2023 года.
«Рома» намерена арендовать форварда «Реала» Мариано
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