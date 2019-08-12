«Валенсия» объявила о переходе защитника Мангала, который не играл 1,5 года

Французский защитник «Манчестер Сити» Эльяким Мангала перешёл в «Валенсию», сообщается на официальном сайте испанского клуба.

Футболист достался «летучим мышам» бесплатно и подписал с клубом контракт до лета 2021 года. В сезоне-2016/17 Мангала уже играл за «Валенсию» на правах аренды.

В последний раз Мангала выходил на поле 10 февраля 2018 года в матче чемпионата Англии с «Кристал Пэлас». В минувшем сезон он провёл пять матчей за резервную команду «горожан».

Мангала перешёл в «Манчестер Сити» летом 2014 года из «Порту» за € 45 млн. В составе английского клуба 28-летний француз принял участие в 79 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя результативными передачами. Также он играл за «Стандард» и «Эвертон». За сборную Франции провёл восемь матчей.

«Валенсия» в 1-м туре чемпионата Испании на своём поле сыграет с «Реалом Сосьедад». Матч состоится 17 августа.