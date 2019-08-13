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Ковач — о матче с «Энерги»: это был классный спектакль

Ковач — о матче с «Энерги»: это был классный спектакль
Футбол / Германия 0

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач прокомментировал результат матча 1-го раунда Кубка Германии с «Энерги». Встреча прошла на стадионе «Фройндшафт» в Коттбусе и завершилась победой мюнхенцев со счётом 3:1.

«Моя команда играла хорошо. Во втором тайме мы должны были больше держать мяч. Но в общем и целом я доволен. Парни из «Энерги» отдали все силы. Это был классный спектакль. Мы много владели мячом, сковывали соперника, но должны были постоянно быть начеку из-за возможных контратак. В последней трети мы должны были действовать еще точнеё. В плане последнего паса мы могли быть лучше», — приводит слова Ковача пресс-служба «Баварии».

Напомним, действующим обладателем Кубка Германии является «Бавария». В финальном матче прошлого турнира мюнхенцы разгромили «РБ Лейпциг» со счётом 3:0.

«Бавария» обыграла «Энерги» в матче 1-го раунда Кубка Германии
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