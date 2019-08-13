Бэйл готов остаться в «Реале» до увольнения Зидана

Нападающий «Реала» Гарет Бэйл готов остаться в своей команде до тех пор, пока в клубе не произойдёт смена тренера или до открытия нового трансферного окна в Китае (в ноябре). Как сообщает AS, валлийский футболист, пропустивший много матчей в предсезонную подготовку, собирается поддерживать форму в стане «Реала», заведомо зная, что не получит в команде при Зинедине Зидане регулярную игровую практику.

Ранее в СМИ сообщалось, что «Бавария» готова арендовать Бэйла, если сам футболист согласится на такое предложение. Переход форварда на условиях аренды, скорее всего, возможен только в конце августа, перед закрытием трансферного окна, которое состоится 2 сентября.

Гарет выступает за «Реал» с 2013 года. В минувшем сезоне валлиец на клубном уровне забил 14 мячей и отдал 7 результативных передач в 42 матчах во всех турнирах.