Р. Билялетдинов: «Спартак» моментами напоминал мне «Барселону»

Бывший наставник «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился мнением о противостоянии «Спартака» и «Туна» в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.

«Судя по содержанию игры, которая была с „Туном“, а потом с „Ахматом“, москвичи быстро перестроились. Они сейчас вцепятся в свою новую игру, которую привнесли новички. Если „Спартак“ это закрепит, то на два фронта спокойно можно играть. Это позволит догнать конкурентов в чемпионской гонке.



Сейчас у него повышенный эмоциональный фон, все на новенького. У Бакаева есть способности, развитые до хорошего уровня. Такие игроки всегда разукрашивают матчи индивидуальными действиями. Но стабильно держать уровень, которым все восторгаются, пока удалось только Месси и Роналду. Думаю, Бакаев и в домашнем матче забьёт „Туну“.



Исключаю возможность, что „Спартак“ оступится. Команда получила удовольствие от первого матча, потом закрепила его в игре с „Ахматом“. „Спартак“ сейчас будет держать эмоциональный фон как можно дольше. У команды новый стиль, и моментами он напоминал мне „Барселону“ прошлых лет. Сейчас, кстати, красно-белые несомненные фавориты в матче с ЦСКА, который пройдёт в понедельник», — цитирует Билялетдинова «Евро-футбол».