Дзюба – Ракицкому: Россия и Украина – братья

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба подошёл к своему одноклубнику украинскому защитнику Ярославу Ракицкому во время флеш-интервью и сказал: «Россия и Украина – братья».



Ракицкий выложил этот видеоролик в «Инстаграме», подписав: «Когда-то это всё закончится. Вера в мирное небо».

Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «инстаграме» Ярослава Ракицкого.

Ракицкий перешёл в «Зенит» из «Шахтёра» в конце января нынешнего года. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2022 года.



Защитник является воспитанником «Шахтёра». За донецкий клуб он провёл 325 матчей, в которых стал автором 14 забитых мячей, а также отдал 30 результативных передач. В составе «Шахтёра» шесть раз становился чемпионом Украины.