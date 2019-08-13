Дзюба – Ракицкому: Россия и Украина – братья
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба подошёл к своему одноклубнику украинскому защитнику Ярославу Ракицкому во время флеш-интервью и сказал: «Россия и Украина – братья».
Ракицкий выложил этот видеоролик в «Инстаграме», подписав: «Когда-то это всё закончится. Вера в мирное небо».
Если у вас не отображается видеозапись, её можно посмотреть в «инстаграме» Ярослава Ракицкого.
Ракицкий перешёл в «Зенит» из «Шахтёра» в конце января нынешнего года. Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2022 года.
Защитник является воспитанником «Шахтёра». За донецкий клуб он провёл 325 матчей, в которых стал автором 14 забитых мячей, а также отдал 30 результативных передач. В составе «Шахтёра» шесть раз становился чемпионом Украины.
Бывший наставник «Зари»: не могу назвать Ракицкого сепаратистом
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