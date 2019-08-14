Ван Дейк: уверен, Адриан справится со своей работой в матче за Суперкубок УЕФА

Голландский защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк в преддверии матча за Суперкубок УЕФА с «Челси» поделился мнением о голкипере Адриане, который заменит в основном составе травмированного Алисона Бекера.

«Хорошо, что он сразу же начинает играть. Плохо, конечно, что Алисон получил травму, но Адриан достаточно опытен для таких матчей. Он достаточно способный вратарь. Он многие годы играл в Премьер-лиге, и мы знаем, как он хорош. Мы обороняемся всей командой. Он нужен нам, а мы — ему. Уверен, что он справится со своей работой», — приводит слова ван Дейка пресс-служба УЕФА.

Матч «Ливерпуль» — «Челси» состоится сегодня, 14 августа, на стадионе «Водафон Арена» в Стамбуле. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.