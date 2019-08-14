Вейналдум: перед финалом ЛЧ с «Реалом» Клопп выступал с речью в боксерах Роналду

Полузащитник «Ливерпуля» Жоржиньо Вейналдум рассказал о разговоре главного тренера Юргена Клоппа с командой в раздевалке в преддверии финального матча Лиги чемпионов сезона-2017/18 с мадридским «Реалом». Напомним, мерсисайдцы проиграли «сливочным» в том матче со счётом 1:3.



«Мы увидели, что он был одет в боксеры Криштиану Роналду. Он заправил в них свою рубашку. Вся раздевался каталась по полу, смеясь над этой картиной. Это сразу снизило градус напряжения. Обычно в таких ситуациях все серьёзны и сосредоточены, но он был расслаблен и шутил», — приводит слова Вейналдума The Athletic.



В минувшем сезоне «Ливерпуль» стал победителем Лиги чемпионов, обыграв в финале турнира «Тоттенхэм Хотспур» со счётом 2:0.

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