«Рома» может арендовать Батшуайи у «Челси» с правом выкупа

Нападающий лондонского «Челси» Миши Батшуайи может покинуть клуб и продолжить карьеру в Италии.



Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём сайте, джаллоросси уже сделали запрос лондонцам относительно доступности бельгийского форварда. Ожидается, что «волки» попытаются взять 25-летнего футболиста в аренду с последующим правом выкупа. При этом данный трансфер не зависит от судьбы нападающего Эдина Джеко, который в ближайшее время может уйти из «Ромы» в «Интер».



Батшуайи перешёл в «Челси» летом 2016 года из «Марселя» за € 39 млн. Во второй половине сезона-2017/18 Миши играл на правах аренды за дортмундскую «Боруссию», а в минувшей кампании выступал за «Валенсию» и «Кристал Пэлас», забив 9 голов в 36 матчах.

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