Болельщики «Зенита» выразили соболезнования в связи с гибелью фаната «Спартака»
Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» в своём «твиттере» прокомментировало новость о смерти известного фаната «Спартака» Алексея Бахыта.
«Сегодня не стало Алексея Бахыта – старого выездного фаната московского «Спартака». Дорожная авария на обратной дороге с выезда в Грозный стала смертельной. Выражаем соболезнования родным, близким, красно-белому движению… Светлая память», — говорится в сообщении «Ландскроны».
Бахыт попал в аварию 12 августа на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. На 1028-м километре грузовик Renault с прицепом столкнулся с легковым автомобилем, в котором находился болельщик. Помимо Алексея пострадали ещё три человека, сидевших в машине. Водитель грузовика от госпитализации отказался.
«Спартак» выразил соболезнования в связи с гибелью болельщика клуба
- 14 августа 2019
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