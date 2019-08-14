Болельщики «Зенита» выразили соболезнования в связи с гибелью фаната «Спартака»

Объединение болельщиков «Зенита» «Ландскрона» в своём «твиттере» прокомментировало новость о смерти известного фаната «Спартака» Алексея Бахыта.



«Сегодня не стало Алексея Бахыта – старого выездного фаната московского «Спартака». Дорожная авария на обратной дороге с выезда в Грозный стала смертельной. Выражаем соболезнования родным, близким, красно-белому движению… Светлая память», — говорится в сообщении «Ландскроны».



Бахыт попал в аварию 12 августа на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области. На 1028-м километре грузовик Renault с прицепом столкнулся с легковым автомобилем, в котором находился болельщик. Помимо Алексея пострадали ещё три человека, сидевших в машине. Водитель грузовика от госпитализации отказался.

«Спартак» выразил соболезнования в связи с гибелью болельщика клуба