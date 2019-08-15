Гризманн — Ляказетту: продал тебя «Хаддерсфилду» в футбольном менеджере

Французские форварды Антуан Гризманн («Барселона») и Александр Ляказетт («Арсенал») пообщались в «Твиттере» относительно действий первого в футбольном симуляторе.

Гризманн опубликовал в социальной сети состав «Арсенала» из футбольного менеджера, где не оказалось Ляказетта. Тот спросил у своего соотечественника: «А где я?». На это игрок «Барселоны» написал: «В 2021 году мы выиграли всё, но в 2023 году я продал тебя „Хаддерсфилду“ за € 23,5 млн».

Фото можно посмотреть в «твиттере» Антуана Гризманна.

Ляказетт перешёл в «Арсенал» летом 2017 года из «Лиона». Его трансфер обошёлся «канонирам» в € 53 млн. На сегодняшний день рыночная трансферная стоимость 28-летнего нападающего составляет € 70 млн. Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до лета 2022 года.