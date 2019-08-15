Мане признан лучшим игроком матча за Суперкубок УЕФА

УЕФА на своём официальном сайте огласил имя футболиста, признанного лучшим по итогам матча за Суперкубок УЕФА между «Ливерпулем» и «Челси» (2:2, 5:4 – по пенальти), который состоялся на стадионе «Водафон Арена» в Стамбуле.
Лучшим в этой встрече был признан нападающий мерсисайдцев Садио Мане, записавший на свой счёт оба гола своей команды на 48-й и 95-й минутах. При этом сенегалец был заменён в разгар дополнительного времени, на 103-й минуте.
«Ливерпуль», одолев «Челси», завоевал четвёртый Суперкубок УЕФА в своей истории. Ранее красные становились его триумфаторами в 1977, 2001 и 2005 годах.
Напомним, в минувшем сезоне «Ливерпуль» стал триумфатором Лиги чемпионов, со счётом 2:0 одержав победу в финальном матче с «Тоттенхэм Хотспур». В свою очередь «Челси» выиграл у «Арсенала» в решающей встрече Лиги Европы – 4:1.
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