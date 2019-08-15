Маммана близок к переходу из «Зенита» в «Сассуоло»

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана может покинуть команду в ближайшее время.



Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио в своём «твиттере», в настоящий момент 23-летний аргентинский футболист близок к переходу в итальянский клуб «Сассуоло».



Маммана является воспитанником «Ривер Плейт», цвета которого защищал с 2014 по 2016 год, после чего перебрался в Европу, подписав контракт с «Лионом». В 2017 году защитника выкупил «Зенит». Сине-бело-голубым трансфер обошёлся в € 16 млн. С 2014 года Эмануэль вызывается в сборную Аргентины, за которую успел провести три матча.



Из-за проблем со здоровьем Маммана в прошлом сезоне принял участие лишь в шести матчах Российской Премьер-Лиги. В нынешней кампании он провёл одну встречу, выйдя на замену и проведя на поле 18 минут.

Мамману называли защитником будущего. Теперь он запасной в «Зените» Сидит за спинами Бранислава Ивановича и Ярослава Ракицкого.