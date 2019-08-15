Головин рассказал, как футболистов критикуют за увлечение видеоиграми

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин, который является поклонником компьютерных игр, поведал, что болельщики нередко критикуют футболистов за то, что те увлекаются видеоиграми.
«Я думаю, у меня точно не получится заниматься стримом. Там же нужно грамотно общаться, а не только играть. При этом играть нужно хорошо, это точно не моё. На самом деле это даже вряд ли будет приветствоваться среди футбольных экспертов. У нас же народ такой — чуть шаг в сторону, нас бьют сразу. Один парень из ЦСКА — Костя Базелюк — стримил World of Warcraft. Он как раз только попал в основной состав ЦСКА, на тот момент команда вообще была сумасшедшая. Он начал стримить, и его там так поливали. Чувак на игру выходит — бывают хорошие игры у всех, бывают плохие, — игра не удалась, и всё, его все начали поливать: «Стримить начал, про футбол забыл», — цитирует хавбека Cybersport.
- 15 августа 2019
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