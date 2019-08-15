Матч «Спартак» — «Тун» начнётся с минуты молчания в память об известном фанате

Ответная встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Спартак» — «Тун» начнётся с минуты молчания в память об Алексее Васюке — известном болельщике красно-белых, которого не стало накануне матча, сообщает пресс-служба «Спартака».

Бахыт, как звали фаната друзья, много лет путешествовал за красно-белыми и посетил более 500 гостевых матчей спартаковских команд в разных видах спорта. 12 августа, возвращаясь домой после выездной встречи 5-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (3:1), Васюк попал в автомобильную аварию около Ростова-на-Дону и получил травмы, от которых позднее скончался.

Матч «Спартак» — «Тун» состоится сегодня, 15 августа, в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.