Матч «Спартак» — «Тун» начнётся с минуты молчания в память об известном фанате

Ответная встреча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Спартак» — «Тун» начнётся с минуты молчания в память об Алексее Васюке — известном болельщике красно-белых, которого не стало накануне матча, сообщает пресс-служба «Спартака».
Бахыт, как звали фаната друзья, много лет путешествовал за красно-белыми и посетил более 500 гостевых матчей спартаковских команд в разных видах спорта. 12 августа, возвращаясь домой после выездной встречи 5-го тура Российской Премьер-Лиги с грозненским «Ахматом» (3:1), Васюк попал в автомобильную аварию около Ростова-на-Дону и получил травмы, от которых позднее скончался.
Матч «Спартак» — «Тун» состоится сегодня, 15 августа, в Москве на стадионе «Открытие Арена», начало — в 19:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
- 15 августа 2019
-
19:35
-
19:34
-
19:21
-
19:08
-
18:58
-
18:53
-
18:30
-
18:25
-
18:20
-
18:13
-
18:04
-
17:53
-
17:43
-
17:38
-
17:19
-
17:17
-
17:05
-
16:46
-
16:45
-
16:30
-
16:23
-
16:18
-
16:03
-
15:55
-
15:40
-
15:32
-
15:24
-
15:06
-
15:04
-
14:45
-
14:26
-
14:08
-
13:53
-
13:45
-
13:36