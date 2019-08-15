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Винисиус не заинтересован в переходе из «Реала» в «ПСЖ»

Винисиус не заинтересован в переходе из «Реала» в «ПСЖ»
Футбол / Испания 0

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не намерен покидать клуб этим летом. 19-летний бразилец рассчитывает, что главный тренер команды Зинедин Зидан предоставит ему важную роль в нынешнем сезоне, сообщает ESPN FC.

Ранее стало известно, что «Пари Сен-Жермен» готов обсудить с «Реалом» продажу форварда Неймара, если в сделку будет включён Винисиус и полузащитник Лука Модрич.

Ни «ПСЖ», ни «Реал» ещё не связывались с Жуниором относительно возможного трансфера. Но игрок не заинтересован в переходе в стан действующих чемпионов французской Лиги 1.

Контракт Винисиуса рассчитан до 30 июня 2025 года. В минувшем сезоне вингер забил 7 мячей и отдал 13 результативных передач в 36 матчах во всех турнирах на клубном уровне.

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