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«Пюник» Тарханова разгромно проиграл «Вулверхэмптону» и вылетел из Лиги Европы

«Пюник» Тарханова разгромно проиграл «Вулверхэмптону» и вылетел из Лиги Европы
Футбол / Лига Европы 0

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы английский «Вулверхэмптон» разгромил армянский «Пюник», который возглавляет российский специалист Александр Тарханов. Встреча состоялась на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Итоговый счёт матча — 4:0.

Все мячи во встрече были забиты во втором тайме. Счёт открыл форвард хозяев Педру Нету. Второй мяч в активе полузащитника Моргана Гиббз-Уайта. Автором третьего результативного удара стал защитник Рубен Винагре. Точку в матче поставил хавбек Диогу Жота.

Первый матч между командами завершился с тем же счётом в пользу «Вулверхэмптона». В следующем раунде турнира английский клуб сыграет с итальянским «Торино», который по сумме двух встреч прошёл солигорский «Шахтёр» (5:0, 1:1).

Лига Европы. 3-й квалификационный раунд. 2-й матч
15 августа 2019, четверг. 21:45 МСК
Вулверхэмптон
Вулверхэмптон, Англия
4 : 0
Пюник
Ереван, Армения
1:0 – Нету – 54, 2:0 – Гиббз-Уайт – 58, 3:0 – Винагре – 64, 4:0 – Жота – 87
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