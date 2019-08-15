«Пюник» Тарханова разгромно проиграл «Вулверхэмптону» и вылетел из Лиги Европы

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы английский «Вулверхэмптон» разгромил армянский «Пюник», который возглавляет российский специалист Александр Тарханов. Встреча состоялась на стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне. Итоговый счёт матча — 4:0.

Все мячи во встрече были забиты во втором тайме. Счёт открыл форвард хозяев Педру Нету. Второй мяч в активе полузащитника Моргана Гиббз-Уайта. Автором третьего результативного удара стал защитник Рубен Винагре. Точку в матче поставил хавбек Диогу Жота.

Первый матч между командами завершился с тем же счётом в пользу «Вулверхэмптона». В следующем раунде турнира английский клуб сыграет с итальянским «Торино», который по сумме двух встреч прошёл солигорский «Шахтёр» (5:0, 1:1).