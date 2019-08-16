Главный тренер «Браги» высказался о противостоянии со «Спартаком»
Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту высказался по поводу предстоящих матчей со «Спартаком» в раунде плей-офф Лиги Европы.
«Мы всегда сосредотачиваемся только на предстоящем матче, поэтому сейчас нам стоит больше уделить внимания «Спортингу». О «Спартаке» мы подумаем потом, у нас ещё будет время», — цитирует специалиста A Bola.
18 августа «Браге» предстоит выездной матч в Лиссабоне со «Спортингом». В первом туре чемпионата Португалии подопечные Са Пинту одержали победу над «Морейренсе» (3:1).
В 3-го квалификационном раунде Лиги Европы «Брага» по сумме двух встреч обыграла «Брондбю» со общим счётом 7:3. «Спартак» и «Брага» проведут первый матч в Португалии 22 августа, ответную — в России 29 августа.
«Спартак» сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы
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