Экс-игрок «Анжи»: я, парень из Костромы, спокойно трогал лысину Роберто Карлоса

Нападающий «Химок» Илья Кухарчук, ранее выступавший за махачкалинский «Анжи», рассказал о тренировках вместе с бразильским защитником Роберто Карлосом.



«Карлос — он такой «фестивальщик», всегда был на «лайте». Было пару раз, чтобы он срывался и кому-то «пихал», но это все частные случаи. Я мог спокойно над ним пошутить, потрогать его лысину. Я, простой парень из Костромы, подходил к легенде мадридского «Реала» и что-то вытворял у него там на голове! Да, были драки на тренировках: то Жусилей с кем-то сцепится, то Жоау Карлос. Но это все эмоции, такие события не редкость для футбола. Конечно, не было постоянного общения, так как команда делилась на компании, но в целом все было хорошо», — цитирует Кухарчука News.ru.

Роберто Карлос выступал за «Анжи» с 2011 по 2012 год и сыграл за клуб 25 матчей.